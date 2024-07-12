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Военное обозрение

«Это серьёзная ошибка»: посол РФ в США раскритиковал планы размещения американских ракет средней и меньшей дальности в Европе

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Источник изображения: topwar.ru

Действия США по возможному развертыванию в Европе ракет средней и меньшей дальности могут привести к крайне негативным последствиям. Такой точки зрения придерживается посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов.

Как отметил дипломат, данное решение Белого дома, заключающееся в развертывании с 2026 года ракет средней и меньшей дальности в Германии, идет вразрез с позицией России. Наша страна придерживается моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности.

Это серьезная ошибка Вашингтона. Американцы усиливают риски гонки ракетных вооружений. Здесь забывают, что завязывание узла конфронтации может стать детонатором неконтролируемой эскалации на фоне опасного обострения напряженности по линии Россия - НАТО

- подчеркнул посол России в США в Telegram-канале посольства.

Кроме того, Антонов выразил недоумение и по поводу позиции властей Германии. Он напомнил Берлину, что в случае появления на немецкой территории американских ракет средней и меньшей дальности, они будут рассматриваться Вооруженными силами Российской Федерации в качестве целей для ударов на случай конфронтации между странами. Таким образом, германские власти подвергают дополнительным рискам собственную страну и ее население.

Это – не бряцание оружием, а простая логика нормального человека. Не надо быть военным специалистом, чтобы понимать все возможные последствия гонки ракетных вооружений в Европе

- отметил российский дипломат.

Однако власти большинства европейских стран, и Германия не является исключением, в стремлении услужить США готовы пренебречь всем, чем можно – и развитием национальных экономик, и благосостоянием собственных граждан, и их безопасностью в том числе. События после начала специальной военной операции, в том числе антироссийские санкции, ударившие в большей степени по самим странам Европы, чем по России, являются типичным тому подтверждением.

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Страны
Германия
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
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