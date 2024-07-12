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Действия США по возможному развертыванию в Европе ракет средней и меньшей дальности могут привести к крайне негативным последствиям. Такой точки зрения придерживается посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов.
Как отметил дипломат, данное решение Белого дома, заключающееся в развертывании с 2026 года ракет средней и меньшей дальности в Германии, идет вразрез с позицией России. Наша страна придерживается моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности.
- подчеркнул посол России в США в Telegram-канале посольства.
Кроме того, Антонов выразил недоумение и по поводу позиции властей Германии. Он напомнил Берлину, что в случае появления на немецкой территории американских ракет средней и меньшей дальности, они будут рассматриваться Вооруженными силами Российской Федерации в качестве целей для ударов на случай конфронтации между странами. Таким образом, германские власти подвергают дополнительным рискам собственную страну и ее население.
- отметил российский дипломат.
Однако власти большинства европейских стран, и Германия не является исключением, в стремлении услужить США готовы пренебречь всем, чем можно – и развитием национальных экономик, и благосостоянием собственных граждан, и их безопасностью в том числе. События после начала специальной военной операции, в том числе антироссийские санкции, ударившие в большей степени по самим странам Европы, чем по России, являются типичным тому подтверждением.