Страны НАТО сохранили обязательство по расходам на оборону на уровне минимум 2% ВВП

ЦАМТО, 11 июля. Страны НАТО на саммите в США сохранили обязательство по расходам на оборону на уровне минимум 2% ВВП.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в итоговой декларации.

Ранее ряд стран альянса заявляли о необходимости для блока взять на себя больше обязательств по расходам на оборону.

"Мы подтверждаем нашу неизменную приверженность полному выполнению обязательства по инвестициям в оборону, согласованного в Вильнюсе (минимум 2% ВВП – ред.), и признаем, что необходимо оперативно сделать больше для выполнения наших обязательств как союзников по НАТО", – указывается в документе.

В декларации также отмечено, что "в некоторых случаях расходы свыше 2% ВВП необходимы для ликвидации возникших пробелов".