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ЦАМТО

Страны НАТО сохранили обязательство по расходам на оборону на уровне минимум 2% ВВП

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Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

ЦАМТО, 11 июля. Страны НАТО на саммите в США сохранили обязательство по расходам на оборону на уровне минимум 2% ВВП.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в итоговой декларации.

Ранее ряд стран альянса заявляли о необходимости для блока взять на себя больше обязательств по расходам на оборону.

"Мы подтверждаем нашу неизменную приверженность полному выполнению обязательства по инвестициям в оборону, согласованного в Вильнюсе (минимум 2% ВВП – ред.), и признаем, что необходимо оперативно сделать больше для выполнения наших обязательств как союзников по НАТО", – указывается в документе.

В декларации также отмечено, что "в некоторых случаях расходы свыше 2% ВВП необходимы для ликвидации возникших пробелов".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
NATO
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