«Даёт преимущество над врагом»: ВСУ постепенно внедряют в войска систему управления боем Delta

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ фактически разделены на две армии – большая часть войск состоит главным образом из мобилизованных новобранцев и оснащена матчастью по минимуму; другую, меньшую по численности, пытаются комплектовать опытными солдатами, снаряжая их по лекалам профессиональных вооруженных сил Запада.

Одним из важнейших компонентов «профессиональных» подразделений должна стать система управления боем Delta. Её создание восходит к 2015 году, когда было разработано специальное программное обеспечение, через которое осуществлялся сбор информации о позициях противника и её передача различным подразделениям. О дальнейшем усовершенствовании системы Минобороны сообщило в марте текущего года.

Delta ускоряет процесс принятия решений и дает преимущество над врагом на поле боя. Мы постоянно работаем над расширением её функционала, внедрением инструментов на основе ИИ. У мира еще нет опыта использования технологий, которые Украина уже успешно применяет на поле боя

- пояснили в МО.

Как указывается, Delta, построенная по стандартам НАТО, позволяет видеть поле боя в режиме реального времени и отображает воздушную, наземную и морскую обстановку на цифровой карте. Система позволяет обмениваться информацией внутри подразделения, бригады, а при необходимости и с союзниками.

ВСУ, внедряя Delta в войска, стремятся увеличить ее возможности за счет интеграции различных западных продуктов. Так, как указывается в издании Defence24, во время проведения недавних учений НАТО CWIX 2024 в Быдгоще с участием более 2,5 тыс. военнослужащих, украинские подразделения использовали Delta совместно с польской системой TOPAZ.

Источник изображения: topwar.ru

В ходе CWIX 2024 украинские военные впервые выступили в роли центра по сбору информации и её обработке. Для этого использовалась Delta

- говорится в издании.

Через Delta осуществлялся сбор и обновление данных, в том числе о местоположении вражеских и союзных подразделений, которые затем передавались по зашифрованным каналам в польскую систему TOPAZ.

TOPAZ – это интегрированная система управления боем, созданная польским производителем электроники WB Group. Её происхождение восходит к 1990-м годам, когда польская армия начала применять цифровую платформу связи FONET, которая использовалась не только для управления огнем, но и для поддержки тактических действий на поле боя.

К настоящему времени отдельные элементы TOPAZ отвечают за обработку цифровых карт и обмен информацией, управление артиллерией, РЛС, беспилотниками, службой снабжения и выполняют прочие задачи. Данные с сенсоров передаются в автоматическом режиме. Например, БПЛА обнаруживает цель, обозначает её и автоматически даёт целеуказание артиллерии. Как указывается в издании, TOPAZ уже активно используется на Украине, в частности, при управлении огнем САУ «Богдана» и Krab.

Следует отметить, что системой Delta оснащается в первую очередь «профессиональная» часть украинской армии, в то время как подразделения, составленные из мобилизованных новобранцев, зачастую не имеют даже радиостанций.