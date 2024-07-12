Войти
Военное обозрение

«Даёт преимущество над врагом»: ВСУ постепенно внедряют в войска систему управления боем Delta

129
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ фактически разделены на две армии – большая часть войск состоит главным образом из мобилизованных новобранцев и оснащена матчастью по минимуму; другую, меньшую по численности, пытаются комплектовать опытными солдатами, снаряжая их по лекалам профессиональных вооруженных сил Запада.

Одним из важнейших компонентов «профессиональных» подразделений должна стать система управления боем Delta. Её создание восходит к 2015 году, когда было разработано специальное программное обеспечение, через которое осуществлялся сбор информации о позициях противника и её передача различным подразделениям. О дальнейшем усовершенствовании системы Минобороны сообщило в марте текущего года.

Delta ускоряет процесс принятия решений и дает преимущество над врагом на поле боя. Мы постоянно работаем над расширением её функционала, внедрением инструментов на основе ИИ. У мира еще нет опыта использования технологий, которые Украина уже успешно применяет на поле боя

- пояснили в МО.

Как указывается, Delta, построенная по стандартам НАТО, позволяет видеть поле боя в режиме реального времени и отображает воздушную, наземную и морскую обстановку на цифровой карте. Система позволяет обмениваться информацией внутри подразделения, бригады, а при необходимости и с союзниками.

ВСУ, внедряя Delta в войска, стремятся увеличить ее возможности за счет интеграции различных западных продуктов. Так, как указывается в издании Defence24, во время проведения недавних учений НАТО CWIX 2024 в Быдгоще с участием более 2,5 тыс. военнослужащих, украинские подразделения использовали Delta совместно с польской системой TOPAZ.

Источник изображения: topwar.ru

В ходе CWIX 2024 украинские военные впервые выступили в роли центра по сбору информации и её обработке. Для этого использовалась Delta

- говорится в издании.

Через Delta осуществлялся сбор и обновление данных, в том числе о местоположении вражеских и союзных подразделений, которые затем передавались по зашифрованным каналам в польскую систему TOPAZ.

TOPAZ – это интегрированная система управления боем, созданная польским производителем электроники WB Group. Её происхождение восходит к 1990-м годам, когда польская армия начала применять цифровую платформу связи FONET, которая использовалась не только для управления огнем, но и для поддержки тактических действий на поле боя.

К настоящему времени отдельные элементы TOPAZ отвечают за обработку цифровых карт и обмен информацией, управление артиллерией, РЛС, беспилотниками, службой снабжения и выполняют прочие задачи. Данные с сенсоров передаются в автоматическом режиме. Например, БПЛА обнаруживает цель, обозначает её и автоматически даёт целеуказание артиллерии. Как указывается в издании, TOPAZ уже активно используется на Украине, в частности, при управлении огнем САУ «Богдана» и Krab.

Следует отметить, что системой Delta оснащается в первую очередь «профессиональная» часть украинской армии, в то время как подразделения, составленные из мобилизованных новобранцев, зачастую не имеют даже радиостанций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
AI
NATO
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
04.01.2021
Урядовий кур'єр (Украина): Кремль против украинского государства
25.12.2020
Уходящий год для Российской армии – один из знаковых
21.09.2020
В США имитировали ракетные атаки не только на РФ, но и на Америку
11.04.2019
Начальник генштаба вооруженных сил Португалии: "Я действительно считаю, что если бы НАТО не существовало, ее нужно было создать сейчас" (Dirio de Notcias, Португалия)
19.12.2018
Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
14.05.2014
Готовность к технологической войне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 02:06
  • 1
В Минпромторге заявили о необходимости 140 тыс. специалистов в сфере ОПК
  • 12.07 01:43
  • 1
На саммите НАТО в Вашингтоне обнародовали итоговую декларацию (NATO, Бельгия)
  • 12.07 01:28
  • 3
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 12.07 01:24
  • 25
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 11.07 22:51
  • 2598
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 17:35
  • 5
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых