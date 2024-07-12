США начнут развертывание в Германии ракет средней дальности

По итогам обсуждений в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне правительства США и Германии 10 июня 2024 года опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что с 2026 года Соединенные Штаты начнут эпизодические развертывания в Германии новых американских наземных ракетных комплексов средней и меньшей дальности Typhon (Strategic Mid-Range Fires (SMRF) System, с ракетами Standard SM-6 и Tomahawk) и средней дальности Dark Eagle (Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), с перспективными ракетами с гиперзвуковым боевым блоком) в неядерном исполнении, в рамках планирования постоянного размещения этих комплексов в Германии в будущем.

Американская перспективная ракета средней дальности наземного гиперзвукового ракетного комплекса Dark Eagle (Long Range Hypersonic Weapon - LRHW) и корабельного ракетного комплекса Conventional Prompt Strike (CPS) во время первого успешного испытательного запуска. Кауай (Гавайские острова), предположительно 23.05.2024 (с) министерство обороны США

Дословно в заявлении говорится:

Соединенные Штаты начнут эпизодические развертывания ракетных комплексов большой дальности своей многодоменной оперативной группы (Multi-Domain Task Force) в Германии в 2026 году в рамках планирования постоянного размещения этих комплексов в будущем. После полного развития эти неядерные ракетные части большой дальности будут включать [ракеты] SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, которые имеют значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе. Учения с использованием этих передовых возможностей продемонстрируют приверженность Соединенных Штатов НАТО и их вклад в европейское интегрированное сдерживание.

Со стороны bmpd укажем, что, как легко понять, речь идет о периодическом (пока что) развертывании в Германии новых американских наземных ракетных комплексов средней и меньшей дальности Typhon (Strategic Mid-Range Fires (SMRF) System, ранее обозначался как Mid-Range Capability - MRC, с зенитными и квазибаллистическими ракетами Standard SM-6 и крылатыми ракетами Tomahawk) и средней дальности Dark Eagle (Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), с перспективными ракетами с гиперзвуковым боевым блоком) в неядерном исполнении.

Напомним, что из пяти планируемых к формированию армией США многодоменных оперативных групп Multi-Domain Task Force (MDTF), 2-я группа (2nd MDTF) с самого начала планировалась к размещению в Германии, о чем было объявлено еще в апреле 2021 года. Управление 2-й группы было активировано 16 сентября 2021 года в Казармах имени Люциуса Д. Клэя в Висбадене, при этом основные силы группы, включая ракетные комплексы, должны находиться на территории США в Форт-Драм (штат Нью-Йорк). Таким образом, непостоянный характер развертывания ракетных комплексов 2nd MDTF в Германии планировался с самого начала, однако, видимо, как и фактически указано в новом заявлении двух правительств, перемещение ракетного вооружения 2nd MDTF на постоянное базирование в Германию - только вопрос времени.

В состав каждой MDTF должен входить батальон (дивизион) поражения на большой дальности (Long-Range Fires Battalion), включающий батарею ракетных комплексов HIMARS, батарею (или, возможно, две) ракетных комплексов Typhon (SMRF) и батарею ракетных комплексов Dark Eagle (LRHW). По планам, поставка батареи Dark Eagle (LRHW) во 2-ю группу намечена на 2026 финансовый год.