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ТАСС

В США заявили, что превосходство в воздухе станет решающим фактором на Украине

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Художественное изображение истребителя Lockheed Martin F-16CM Block 50 в окраске ВВС Украины
Художественное изображение истребителя Lockheed Martin F-16CM Block 50 в окраске ВВС Украины.
Источник изображения: SWPixivyle / www.digitalcombatsimulator.com

Глава Командования боевого применения американских ВВС генерал Кеннет Уилсбах отметил, что превосходства в воздухе не удалось добиться ни одной из сторон конфликта

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Превосходство в воздухе может стать решающим фактором в украинском кризисе, считает глава Командования боевого применения ВВС США генерал Кеннет Уилсбах. Такую точку зрения он изложил на мероприятии, организованном Институтом аэрокосмических исследований имени Митчелла.

"Если бы та или иная сторона смогла бы получить превосходство в воздухе, то ее военно-воздушные силы могли бы безнаказанно летать над зоной ведения боевых действий и создавать куда более ощутимый эффект, чем в войне на истощение", - утверждал Уилсбах. По его мнению, это позволило бы "оказаться в ситуации, при которой победа неизбежна". При этом он утверждал, что к настоящему моменту превосходства в воздухе не удалось добиться ни одной из сторон конфликта. 

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Страны
США
Украина
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