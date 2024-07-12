Сенатор США: Запад был ошеломлен слабостью своего ВПК после начала конфликта на Украине

Джим Риш предположил, что после начала СВО расходов на оборону в размере 2% ВВП может оказаться недостаточно для стран НАТО

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Сенатор Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) заявил, что западные страны оказались ошеломлены слабостью собственного военно-промышленного комплекса после начала вооруженного конфликта на Украине.

"Мы были ошеломлены. Я думаю, все мы были ошеломлены слабостью и дырами в нашем промышленном производстве, когда дело касается обороны", - сказал он, выступая на Публичном форуме НАТО в Вашингтоне. Сенатор предположил, что после начала конфликта на Украине расходов на оборону в размере 2% ВВП может оказаться недостаточно для стран НАТО. "Многие из нас надеялись, что этого никогда не случится, но сейчас это случилось, так что 2%, вероятно, недостаточно", - считает он.

Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже сообщил, что в альянсе нет консенсуса о приеме Украины, на данный момент речь идет лишь о приближении страны к блоку.