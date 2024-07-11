В Пентагоне заявили, что США не намерены вступать в бои на Украине

Глава ведомства Ллойд Остин попытался возложить ответственность за начало специальной военной операции на Украине на президента РФ Владимира Путина

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Американский министр обороны Ллойд Остин утверждает, что Соединенные Штаты не имеют намерений вступать непосредственно в боевые действия на Украине.

Выступая на Публичном форуме НАТО в Вашингтоне, он попытался возложить ответственность за начало специальной военной операции на Украине на президента России Владимира Путина. При этом Остин заверял, что у США нет планов напрямую участвовать в боевых действиях на Украине. "Как совершенно ясно дает понять нынешняя администрация, мы не будем втянуты в безрассудную войну по выбору, устроенную Путиным. Однако мы будем поддерживать Украину, сражающуюся за свои суверенитет и безопасность", - заявил глава Пентагона. "Мы будем защищать каждый дюйм [территории] НАТО, и мы продолжим укреплять коллективную оборону и потенциал сдерживания", - сказал Остин.

Кроме того, он утверждал под аплодисменты собравшихся, что "любая попытка подорвать НАТО только подрывает американскую безопасность". "Так что мы на этой неделе находимся здесь для того, чтобы укрепить НАТО, а также укрепить безопасность Америки и союзников на следующей 75 лет", - сказал глава военного ведомства. На вашингтонском саммите НАТО (9-11 июля) отмечается 75-летие альянса.

Остин в этих своих высказываниях противопоставлял курс президента США демократа Джо Байдена взглядам предыдущего американского лидера республиканца Дональда Трампа, который, по свидетельству его окружения, неоднократно ставил под сомнение ценность Североатлантического альянса и даже якобы порывался вывести из него Вашингтон. Бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял в феврале, что его прежний босс пытается заложить основу для выхода США НАТО. Согласно изложенной Болтоном информации, Трамп в 2018 году едва не принял решение о выводе Вашингтона из альянса.

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Байден и Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост президента от своих партий. Предполагалось, что официально их кандидатуры будут утверждены на общенациональных съездах республиканцев (15-18 июля) и демократов (19-22 августа). Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с Трампом, состоявшихся 27 июня, в Соединенных Штатах, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к хозяину Белого дома отказаться от дальнейшей борьбы за высший государственный пост. Имеются сведения о том, что демократы лихорадочно ищут кандидатуру на замену Байдену.