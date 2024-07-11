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Военное обозрение

Военный Telegram-канал назвал причины невозможности поставки Украине 128 истребителей F-16 по запросу Зеленского

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский просил у стран Запада передать Украине 128 самолетов-истребителей F-16, такие поставки вряд ли выглядят возможными. Причины невозможности поставок истребителей в столь большом количестве называет российский военный Telegram-канал «Старше Эдды».

Одна из первых причин – страны Европы не располагают таким количеством данных истребителей. Единственный выход из ситуации – согласие США передать самолеты из состава собственных военно-воздушных сил. Но даже если Вашингтон бы и согласился передать свои истребители, поставки столкнулись бы с двумя еще более существенными препятствиями.

Во-первых, пишет Telegram-канал «Старше Эдды», на размещение 128 самолетов данного типа потребовалось бы 10 военных аэродромов, если садить на каждый из них по одной эскадрилье истребителей. Такого количества военных аэродромов с подготовленной инфраструктурой на Украине просто нет.

Если самолеты начнут «кучковаться» на нескольких аэродромах вроде Миргорода и Староконстантинова, то они гарантированно будут уничтожены на земле российскими ракетными ударами. Следовательно, их поставки тоже будут бессмысленными.

Во-вторых, еще более важная причина – кадровый вопрос. Поставка 128 самолетов потребует наличия нескольких тысяч квалифицированных военнослужащих – инженеров, техников, иных специалистов аэродромного обслуживания. За короткое время их не подготовить, да и нанять такое количество бывших военнослужащих авиации в западных странах не получится.

За все время, прошедшее после принятия решения о передаче американских истребителей Украине, на Западе были подготовлены лишь 10 военных летчиков, которые кое-как научились управлять F-16. Соответственно, потребуется еще 118 летчиков, где их взять, тоже непонятно.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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