FT: лейбористы разрешат Украине применять оружие для ударов по целям в РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что британские вооружения должны быть "использованы в соответствии с международным гуманитарным правом"

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Британское правительство лейбористов продолжит линию прежнего кабинета консерваторов и разрешит ВСУ использовать поставляемое Великобританией оружие для нанесения ударов по целям на территории России. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на премьер-министра, лидера Лейбористской партии Кира Стармера.

Глава нового правительства "дал понять, что оно продолжит разрешать Украине использовать поставляемое Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России", - отмечается в публикации. Стармер подчеркнул, что британские вооружения должны быть "использованы в соответствии с международным гуманитарным правом". "Украина должна решить, как использовать оружие в этих оборонительных целях", - добавил премьер.