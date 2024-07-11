LA Times: Европа разочарована своим участием в бесконечных войнах, и не будет помогать США в противостоянии с Китаем

Источник изображения: topwar.ru
Любопытный материал, касающийся настроений внутри Североатлантического альянса, в канун юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне опубликовало издание LA Times. В публикации подчеркивается, что, несмотря на очевидное сходство риторики западных лидеров в отношении российско-украинского конфликта и возможного противостояния США и Китая, помогать Штатам в Азиатско-Тихоокеанском регионе Европа не будет. По мнению автора материала, у государств Старого Света, входящих в западный военный блок, нет в этом никакой необходимости и никакого желания.
– пишет LA Times.
При этом в публикации подчеркивается, что в настоящее время у Европы нет ни военных средств, ни политического аппетита, чтобы оказать существенную помощь США в сдерживании Китая в Азии. По мнению издания, европейцы уже разочарованы своим участием в бесконечных войнах после 11 сентября и опасаются склонности Америки к военным интервенциям.
Издание считает, что делать далеко идущих выводов из того факта, что европейские военные начали осуществлять морское патрулирование в Индо-Тихоокеанском регионе, не стоит. Вооруженные силы европейских стран слишком слабо оснащены для полномасштабных военных миссий в дали от своих берегов.
– напоминает газета.
По мнению редакции, даже если Европа захочет организовать полноценные военные базы в этом регионе, у нее просто нет достаточного количества средств на реализацию этих целей.
– подчеркивает LA Times.
В этой связи, по мнению автора материала, публичным высказываниям европейских лидеров, которые они делают на различных саммитах, не стоит придавать большого значения.
– резюмирует издание.