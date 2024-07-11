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Корвет ТОФ "Совершенный" и корабли ВМС НОАК провели совместную тренировку в Филиппинском море

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Корвет "Совершенный"
Корвет "Совершенный".
Источник изображения: militarynews.ru

ЦАМТО, 10 июля. Корвет "Совершенный" ТОФ совместно с отрядом боевых кораблей ВМС НОАК в составе эсминца "Иньчуань", фрегата "Хэншуй" и транспорта снабжения "Вэйшаньху" провели тренировки по досмотру подозрительного судна в ходе совместного патрулирования в акватории Филиппинского моря.

Во время проведения эпизода по досмотру подозрительного судна российские и китайские военные моряки отработали алгоритм совместных действий досмотровых групп. Фрегат ВМС НОАК "Хэншуй" имитировал подозрительное судно, которое было остановлено по требованию, согласно плану тренировки. Для оказания воздушной поддержки с борта эсминца "Иньчуань" ВМС НОАК и корвета "Совершенный" ТОФ в воздух были подняты палубные вертолеты.

После высадки на условное подозрительное судно российские и китайские военнослужащие из числа досмотровых групп отработали алгоритм совместных действий, в ходе которых провели осмотр внутренних помещений, осуществили проверку документации о перевозимом грузе и его досмотр.

В результате организованных действий по досмотру на борту было условно обнаружено оружие, и капитан судна был арестован.

Задачами совместного патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР. Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование было проведено в 2021 году, говорится в сообщении пресс-служба Восточного военного округа.

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