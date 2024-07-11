Президент США заявил, что на момент начала Россией Россией специальной военной операции "Украина была свободной страной"

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что Киев сможет одержать верх в конфликте на Украине при содействии со стороны Североатлантического альянса. Эту версию американский лидер изложил, выступая во вторник в Вашингтоне с речью по случаю 75-летия НАТО. Это мероприятие стало фактически церемонией открытия саммита альянса, который будет идти в американской столице до 11 июля.

По мнению Байдена, на момент начала Россией специальной военной операции "Украина была свободной страной". "Сегодня она по-прежнему является свободной страной. И когда закончится война, Украина по-прежнему будет свободной и независимой страной. Россия не одержит верх. Украина одержит верх", - утверждал он.

По версии американского лидера, российская сторона "добивается ничего иного, нежели полного подчинения Украины" и стремится "покончить с украинской демократией, уничтожить украинскую культуру и стереть Украину с карты". "И мы знаем, что [президент России Владимир] Путин не остановится на Украине. Но не заблуждайтесь, Украина может остановить Путина и сделает это. Особенно при нашей полной совместной поддержке", - утверждал Байден.

"Мы готовы сдержать агрессию и защитить каждый дюйм территории НАТО во всех сферах: на земле, на море, в киберпространстве и в космосе", - сказал Байден. По его утверждению, наступил "поворотный момент для Европы, трансатлантического сообщества и всего мира". При этом американский лидер добавил, что НАТО якобы "остается оплотом глобальной безопасности".

Как заявил президент РФ на саммите Шанхайской организации сотрудничества 4 июля, Россия всегда выступала за мирное разрешение украинского кризиса, возникшего из-за абсолютно бесцеремонной политики США и их сателлитов. 14 июня Путин на встрече с руководством МИД высказался о крахе прежней системы евро-атлантической безопасности и предложил выстроить новую архитектуру, учитывающую озабоченности всех.

Также президент озвучил условия для мирных переговоров по Украине. Среди них - вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также отмену всех западных санкций.