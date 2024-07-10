В России рассказали о технологиях для освоения Марса

Ионин: для освоения Луны и Марса нужны мощные источники энергии

Человечеству нужны компактные и мощные источники энергии, а также рывок в биоинженерии для освоения Луны и Марса. О необходимых технологиях для дальнейшего покорения космоса рассказал член-корреспондент Российской академии космонавтики, кандидат технических наук, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Ионин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он отметил, что для реализации марсианского и лунного проектов необходимо развивать две группы технологий. «Первая связана с биологией живого — нам надо научить, чтобы все живое с Земли могло не просто существовать в космосе, но и размножаться — биоинженерия. А второе — это компактные, безопасные и мощные источники энергии. Нам надо научить эти источники работать в космосе, нам нужен ядерный реактор, который может долго работать в космосе», — сказал Ионин.

По его словам, в основе лунного проекта лежат технологии, которые сейчас находятся в центре технического развития. Он отметил, что реализация проекта ускорит развитие экономики, технологий, науки и образования.

В июне заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии Российской академии наук Евгений Слюта сообщил, что аппарат «Луна-26», запуск которого планируется Россией в 2027 году, исследует, в частности, метеоритную опасность между Землей и ее естественным спутником.