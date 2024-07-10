Войти
Lenta.ru

В Британии рассказали о неэффективности Patriot

473
0
0
Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters
Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters.

Меркурис: удары ВКС России по Киеву указывают на неэффективность ЗРК Patriot

Удары Воздушно-космических сил (ВКС) России по стратегическим объектам в Киеве и Днепре указывают на неэффективность зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Похоже, нет каких-либо существенных доказательств того, что ракетные системы Patriot, защищающие Киев, оказались действительно эффективны. (…) Ключевые удары наносились по Киеву и Днепру, где находится большое количество важных целей, промышленных предприятий», — сказал он.

По словам эксперта, характер попаданий указывает на то, что российские ракеты не были перехвачены боеприпасами систем противовоздушной обороны.

В июне издание Defense News писало, что система ПВО Киева столкнулась с ситуацией, которую не смогут исправить дополнительные батареи ЗРК Patriot. В публикации предположили, что украинские зенитные комплексы могут обеспечить лишь 25 процентов потребностей.

В апреле в компании Lockheed Martin сообщили, что к 2027 году внутри Соединенных Штатов планируется ежегодно производить по 650 ракет для систем Patriot.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
18.07.2016
THAAD: какая страна станет "ядерной подушкой безопасности" для Китая?
30.10.2014
На деньги союзников
03.09.2014
Придется ли французскому ВПК расплачиваться за «Мистрали»? ("La Tribune", Франция)
01.07.2014
Работа над прикрытием
16.05.2014
США не дадут Израилю поставить на границу с Россией системы ПРО на $13 млрд
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
14.03.2012
Почему востребовано русское оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.07 15:49
  • 2573
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.07 12:39
  • 23
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 11:00
  • 4
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 09:54
  • 1
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву