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В США признали неспособность Patriot решить проблемы Киева

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Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters
Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters.

Defense News: дополнительные батареи ЗРК Patriot не смогут защитить Украину

Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины столкнулась с ситуацией, которую не смогут исправить дополнительные батареи американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Неспособность систем решить проблемы ПВО Киева признал эксперт Джефф Ламер в колонке для американского издания Defense News.

«Силы противовоздушной обороны Украины уже столкнулись с неприемлемой ситуацией, которую дополнительные батареи Patriot просто не могут исправить. В настоящее время Киев располагает всего тремя батареями Patriot, одна из которых недавно потеряла две пусковые установки в результате атаки российской авиации во время конвоирования», — пишет издание.

Отмечается, что украинская система ПВО, которая состоит из советских, европейских и американских разработок, обеспечивает лишь 25 процентов потребностей. Киев заявил, что для обороны необходимо 25 ЗРК Patriot. По словам автора, это вдвое больше того, что компания Raytheon способна выпустить за год.

Также Ламер подчеркнул, что на Украине Patriot уязвимы, поскольку предназначены для работы в рамках единой системы ПВО. Еще одной проблемой может стать дефицит ракет для комплекса. По словам эксперта, дополнительные поставки позволят только отсрочить, но не остановить боевые действия. «США просто не в состоянии производить эти дорогостоящие перехватчики в больших количествах», — пишет он.

В мае появились качественные снимки украинских ЗРК FrankenSAM («ЗРК-Франкенштейн»), которые используют советские шасси и американские ракеты. Модернизированные комплексы «Бук» несут американские ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder.

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Страны
США
Украина
Продукция
AIM-9
Patriot ЗРК
Компании
Raytheon
Проекты
Бук ЗРК
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