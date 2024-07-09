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ТАСС

Польша обсудит с НАТО возможность сбивать пролетающие рядом с территорией альянса ракеты

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Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Премьер-министр республики Дональд Туск отметил, что Варшава и Киев внесли пункт о необходимости начать обсуждение этого вопроса с НАТО в двустороннее соглашение о безопасности

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Польша обсудит с союзниками по НАТО возможность сбивать ракеты, пролетающие над западной частью Украины рядом с польской границей. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве.

"Польша была первой страной, которая начала это обсуждать с Украиной. В этой связи нам необходимо взаимодействовать в рамках НАТО, подобного рода действия требуют общей ответственности альянса", - отметил Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Он добавил, что Варшава и Киев внесли пункт о необходимости начать обсуждение этого вопроса с НАТО в двустороннее соглашение о безопасности. 

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Страны
Польша
Украина
Проекты
NATO
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