Польша обсудит с НАТО возможность сбивать пролетающие рядом с территорией альянса ракеты

Премьер-министр республики Дональд Туск отметил, что Варшава и Киев внесли пункт о необходимости начать обсуждение этого вопроса с НАТО в двустороннее соглашение о безопасности

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Польша обсудит с союзниками по НАТО возможность сбивать ракеты, пролетающие над западной частью Украины рядом с польской границей. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве.

"Польша была первой страной, которая начала это обсуждать с Украиной. В этой связи нам необходимо взаимодействовать в рамках НАТО, подобного рода действия требуют общей ответственности альянса", - отметил Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Он добавил, что Варшава и Киев внесли пункт о необходимости начать обсуждение этого вопроса с НАТО в двустороннее соглашение о безопасности.