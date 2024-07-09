Эксперт: Запад сократит объемы помощи Украине вне зависимости от исхода выборов в США

Профессор Университета Джонса Хопкинса Мэри Элиз Саротт считает, что Киев мог бы определить "временную границу с высоким оборонным потенциалом", отказаться от постоянного размещения иностранных войск и ядерного оружия на контролируемой Украиной территории, а также взять на себя обязательство не применять военную силу за пределами обозначенной границы, кроме как в целях самообороны

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. США и страны ЕС сократят масштабы помощи Украине вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах американского президента. Такое мнение выразила профессор Университета Джонса Хопкинса Мэри Элиз Саротт в статье для журнала Foreign Affairs.

"Независимо от того, победит Трамп или нет, маловероятно, что объем помощи от правительств США и ЕС сохранится на уровне, хоть сколько-нибудь близком к показателям последних двух с половиной лет", - отметила она. По ее мнению, в результате сокращения помощи Киеву "возрастет вероятность проведения крупномасштабного наступления или прорыва обороны российскими войсками", что может привести к росту потока беженцев и панике как в приграничных с Россией государствах, так и за их пределами. В ответ на это некоторые страны - участницы НАТО якобы рассмотрят сценарий непосредственного военного вмешательства, как предлагал ранее президент Франции Эмманюэль Макрон. Такой вариант развития событий приведет к риску эскалации конфликта и возможному втягиванию Североатлантического альянса в прямое противостояние с Россией, подчеркивает Саротт.

В этих условиях она предлагает рассмотреть альтернативные пути вступления Украины в НАТО. Эксперт считает, что Киев мог бы определить "временную границу с высоким оборонным потенциалом", отказаться от постоянного размещения иностранных войск и ядерного оружия на контролируемой Украиной территории, а также взять на себя обязательство не применять военную силу за пределами обозначенной границы, кроме как в целях самообороны.

С 9 по 11 июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На нем будут обсуждаться вопросы создания новой структуры для помощи Киеву и построения "моста в НАТО" для Украины, который позволит ей в перспективе стать участницей альянса.