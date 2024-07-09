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Военное обозрение

«Будете терять город за городом»: Немецкий журналист Репке призвал Киев ужесточить мобилизацию

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия на данный момент не в состоянии переломить ситуацию на фронте, у Киева на это нет ни сил, ни средств. Как полагает немецкий военный обозреватель и журналист Юлиус Репке, властям Украины нужно идти на крайние меры, если они не хотят отступать и дальше.

Российские войска не намерены останавливать наступление, а ВСУ будут терять один город за другим, не в силах остановить их продвижение. В этой ситуации Киеву необходимо пойти на ужесточение мобилизации, загоняя в окопы как можно больше украинских граждан. В ином случае ВС России заберут у Украины еще больше территорий.

Вы либо проводите мобилизацию по полной программе, либо вы будете терять город за городом,

— написал Репке в одной из соцсетей, комментируя ситуацию под Торецком.

Немец и ранее писал, что у ВСУ с живой силой не все так хорошо, как пытается показать Зеленский и командование ВСУ. Сокрытие потерь не увеличивает количество живой силы на фронте, а мобилизация уже не в силах эти потери компенсировать. Поэтому требуется ужесточение мобилизации.

По мнению многих экспертов, российское командование пользуется возникшей ситуацией, нанося удары на различных направлениях, заставляя Киев перебрасывать оставшиеся резервы с места на место и терять их в боях. А растянутая оборона рвется в самых неожиданных местах.

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Германия
Россия
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