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Военное обозрение

Без отрыва от взлетной полосы: ВВС США показали работу новой системы KTLS для запуска беспилотников

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Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Kratos Defense Security Solutions показала работу новой системы Kratos Trolley Launch System (KTLS), предназначенной для запуска беспилотника ХQ-58 Valkyrie.

KTLS, фактически представляя собой тележку, позволяет Valkyrie подыматься в воздух с обычных взлетно-посадочных полос или дорог, обходясь без обычного убирающегося шасси, которое занимает место в конструкции и требует топлива, сокращая полезную нагрузку БПЛА. После взлета беспилотника KTLS выпускает тормозные парашюты, которые позволяют прекратить движение «катапульты» на ВПП. Таким образом, новая система запуска работает без отрыва от взлетной полосы.

Ранее был продемонстрирован метод запуска Valkyrie с помощью ускорителей, сбрасываемых после взлета БПЛА. В этом случае ВПП и прочие оборудованные площадки не требуются. Третий метод пока не раскрыт.

Источник изображения: topwar.ru

Запуск XQ-58 с помощью ускорителей

XQ-58 впервые поднялся в воздух в 2019 году, его основная задача – сопровождать пилотируемые боевые самолеты. Беспилотник может нести широкий спектр вооружения или оборудования во внутреннем отсеке и под крылом.

БПЛА имеет максимальный стартовый вес 2721 кг, максимальную высоту 13716 м и дальность полета до 4828 км.

XQ-58 позиционируется как простой и недорогой тактический беспилотник, который может играть роль «верного ведомого», выполнять одиночные миссии или работать в «стае».

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Страны
США
Компании
Kratos Defense
Проекты
БПЛА
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