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ТАСС

Рябков: РФ предостерегает Латинскую Америку от прессинга США по поставкам оружия Украине

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: Михаил Климентьев/ ТАСС

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва видит сдержанность, которую проявляют латиноамериканские партнеры с точки зрения неприсоединения к антироссийским санкциям

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия предостерегает страны Латинской Америки от того, чтобы поддаться прессингу США по поставкам оружия на Украину. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Мы предостерегаем латиноамериканских коллег от того, чтобы поддаваться американскому прессингу, особенно в части поставок вооружений на Украину, к примеру. Это было бы крайне деструктивным ходом, это было бы ударом по нашим отношениям", - отметил он.

При этом Рябков подчеркнул, что Москва видит сдержанность, которую проявляют латиноамериканские партнеры с точки зрения неприсоединения к антироссийским санкциям. "Момент сложный, на них тоже давят, мы отдаем себе в этом отчет. Но политическая зрелость, фундаментальная способность проводить различия между коренными интересами своих государств и конъюнктурой, которую им навязывают из Вашингтона, вот это в совокупности дает нам даже не надежду, а уверенность, что мы и дальше будем двигаться по пути поступательного развития отношений и углубления взаимопонимания со всем регионом Латинской Америки и Карибского бассейна", - заключил замглавы МИД РФ. 

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Страны
Россия
США
Украина
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