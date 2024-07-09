«Сделаем Британию сильной за рубежом»: новое правительство обозначило стратегию развития вооруженных сил

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Пришедшие к власти в Британии лейбористы сохранили внешнеполитическую стратегию прежнего кабинета министров, раскритиковав его за недостаточное внимание к вооруженным силам страны.
- заявил новый премьер-министр Кир Стармер.
По его словам, кабмин намерен оказывать поддержку Украине и развивать собственные войска, достигнув показателя военных расходов в 2,5% ВВП. Предстоит провести масштабную ревизию состояния вооруженных сил Британии, оценив их потенциал.
- отметил премьер-министр, вероятно, имея в виду значительное увеличение военных расходов в ущерб другим программам.
Новый министр обороны Джон Хили указал на рост «российской агрессии» и глобальных угроз.
Его приоритетом является оснащение вооруженных сил, повышение их боеготовности и квалификации, укрепление промышленной базы, налаживание более прочных отношений с союзниками и усиление общественной поддержки.
- заявил новый глава военного ведомства.