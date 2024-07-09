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Военное обозрение

«Сделаем Британию сильной за рубежом»: новое правительство обозначило стратегию развития вооруженных сил

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Источник изображения: topwar.ru

Пришедшие к власти в Британии лейбористы сохранили внешнеполитическую стратегию прежнего кабинета министров, раскритиковав его за недостаточное внимание к вооруженным силам страны.

Для меня абсолютно ясно, что первоочередной обязанностью моего правительства является безопасность и оборона, нужно четко заявить о нашей непоколебимой поддержке НАТО

- заявил новый премьер-министр Кир Стармер.

По его словам, кабмин намерен оказывать поддержку Украине и развивать собственные войска, достигнув показателя военных расходов в 2,5% ВВП. Предстоит провести масштабную ревизию состояния вооруженных сил Британии, оценив их потенциал.

Нам придется принимать трудные решения, и принимать их как можно раньше, и мы это сделаем

- отметил премьер-министр, вероятно, имея в виду значительное увеличение военных расходов в ущерб другим программам.

Новый министр обороны Джон Хили указал на рост «российской агрессии» и глобальных угроз.

Но существуют серьезные проблемы: наши вооруженные силы опустошены и недофинансируются в течение 14 лет. Наша миссия – сделать Британию безопасной внутри страны и сильной за рубежом.

Его приоритетом является оснащение вооруженных сил, повышение их боеготовности и квалификации, укрепление промышленной базы, налаживание более прочных отношений с союзниками и усиление общественной поддержки.

Меня больше интересуют результаты, а не пиар с фотографиями

- заявил новый глава военного ведомства.

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Украина
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