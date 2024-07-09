Блогеры и военные эксперты на Украине требуют переноса оборонных производств за границу после сегодняшнего удара ВКС РФ

Источник изображения: topwar.ru

В ходе сегодняшней ракетной атаки, осуществленной российскими военными, в Киеве были поражены производственные помещения военного завода «Артем». Вместе с ним под удар попал бизнес-центр «Лукьяновка», здание которого, как сообщают украинские ресурсы, также могло использоваться в военных целях.

Сегодня утром в Киеве и его окрестностях прогремели сразу несколько мощных взрывов. На аэродроме Жуляны близ украинской столицы, по предварительной информации, уничтожена пусковая установка ЗРК Patriot вместе с расчетом. А в самом Киеве взрыв прогремел на заводе «Артем». Это предприятие является крупным производителем авиационных управляемых ракет класса «воздух-воздух», автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов.

Источник изображения: topwar.ru

Впрочем, не исключено, что российские военные хотели убить сразу двух зайцев. «Артем» расположен рядом с бизнес-центром «Лукьяновка», помещения которого, по сообщениям украинских ресурсов, могли использоваться в качестве складов готовой продукции. Это очень удобно с логистической точки зрения. Однако, если взглянуть на это под другим углом, как делают сейчас многие украинцы, расположение такого объекта в Киеве представляется сомнительным.

Российской разведке не составило труда получить информацию об использовании бизнес-центра в военных нуждах. Да и деятельность завода «Артем» уже давно не является секретом. В этой связи на Украине призывают руководство страны перенести стратегически важные производства за границу.

Сегодня в украинской блогосфере военными экспертами был поднят вопрос о том, что нахождение военных производств в гуще городских кварталов - крайне опасно. В частности, режиму Зеленского предложено договориться о переносе предприятий ВПК за рубеж.