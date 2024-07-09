Войти
ТАСС

Орбан заявил, что Европа просто копирует позицию США по конфликту на Украине

504
0
0
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Премьер-министр Венгрии призвал европейцев проводить самостоятельную, суверенную внешнюю политику

БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Европа в ситуации вокруг Украины копирует политику США вместо то, чтобы преследовать собственные стратегические интересы. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.

"У Китая есть мирный план, Америка проводит политику войны. А Европа вместо того, чтобы следовать собственному стратегическому подходу, просто копирует американскую позицию", - считает он. Орбан призвал "несколько больше и основательнее говорить о том, что такое стратегические интересы Европы, особенно на период после выборов в США". "Я могу сказать, что европейцы под руководством США должны проводить самостоятельную, суверенную внешнюю политику", - утверждал он.

"Я хочу наметить альтернативы доминирующим [внешнеполитическим] линиям. Поэтому дискуссия, которую вызвали мои поездки (в Россию, на Украину и в Китай - прим. ТАСС) и вызовут мои будущие визиты, не плохая, но хорошая", - заявил венгерский премьер. Он отметил, что в ЕС "никого не информировал" о своих визитах. "Суверенитет важен для мирной миссии, которую я сейчас осуществляю", - сказал Орбан.

Объясняя, чем он руководствовался, когда решил отправиться в Москву и Киев, Орбан отметил, что "главный аргумент - потеря человеческих жизней". "Это важнейшая моральная мотивация. Но наряду с этим есть и собственные интересы Европы, потому что то, что там [на Украине] происходит, очень плохо для нас", - продолжал Орбан. По его словам, страдают "европейская экономика и европейское население". "Я не спорю по поводу того, кто прав, а кто нет. Ведь моя цель - мир и режим прекращения огня", - подчеркнул премьер.

"На свете очень мало людей, которые больше знают о России, чем венгры и, прежде всего, их премьер-министр. Я знаю русских. Они другие, нежели мы. У них другая история, другая культура, другие инстинкты и представления, другое представление о свободе и другое понимание национального суверенитета", - утверждал Орбан. Он считает, что у конфликта на Украине "нет решения на фронте". "Давайте начнем вести переговоры или по крайней мере поймем, что на месте нет решения", - сказал премьер Венгрии. "Даже если оба лидера, что логично, скорее, против быстрого перемирия, каждый в целом знает, что было бы лучше, если бы уже завтра утром не гибли русские и украинцы", - добавил он.

Венгерский премьер отметил, что хочет обсудить возможность урегулирования украинского конфликта с пятью ключевыми игроками - Россией, Украиной, США, ЕС и Китаем. Сейчас Орбан находится с визитом в Китае. 5 июля он обсудил в Москве с Путиным возможные пути урегулирования конфликта на Украине и начала переговоров о мире. 2 июля он побывал в Киеве, где говорил об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
07.03.2019
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
02.12.2016
Свой вместо чужих
01.11.2016
Российский военный бюджет — не для шантажа и показухи, а для войны
15.06.2016
Румыния и Польша под прицелом России: путинский блеф
22.04.2013
Политика и национальная оборона
13.08.2008
Кто на новенького?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.07 18:06
  • 2553
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:45
  • 12
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 11:00
  • 4
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 09:54
  • 1
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву
  • 07.07 20:50
  • 1
Италия намерена приобрести более 200 танков KF51 "Пантер" и 350 БМП KF41 "Линкс" (расширенная версия)
  • 06.07 21:39
  • 468
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 06.07 19:04
  • 1
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»