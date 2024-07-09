Орбан заявил, что Европа просто копирует позицию США по конфликту на Украине

Премьер-министр Венгрии призвал европейцев проводить самостоятельную, суверенную внешнюю политику

БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Европа в ситуации вокруг Украины копирует политику США вместо то, чтобы преследовать собственные стратегические интересы. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.

"У Китая есть мирный план, Америка проводит политику войны. А Европа вместо того, чтобы следовать собственному стратегическому подходу, просто копирует американскую позицию", - считает он. Орбан призвал "несколько больше и основательнее говорить о том, что такое стратегические интересы Европы, особенно на период после выборов в США". "Я могу сказать, что европейцы под руководством США должны проводить самостоятельную, суверенную внешнюю политику", - утверждал он.

"Я хочу наметить альтернативы доминирующим [внешнеполитическим] линиям. Поэтому дискуссия, которую вызвали мои поездки (в Россию, на Украину и в Китай - прим. ТАСС) и вызовут мои будущие визиты, не плохая, но хорошая", - заявил венгерский премьер. Он отметил, что в ЕС "никого не информировал" о своих визитах. "Суверенитет важен для мирной миссии, которую я сейчас осуществляю", - сказал Орбан.

Объясняя, чем он руководствовался, когда решил отправиться в Москву и Киев, Орбан отметил, что "главный аргумент - потеря человеческих жизней". "Это важнейшая моральная мотивация. Но наряду с этим есть и собственные интересы Европы, потому что то, что там [на Украине] происходит, очень плохо для нас", - продолжал Орбан. По его словам, страдают "европейская экономика и европейское население". "Я не спорю по поводу того, кто прав, а кто нет. Ведь моя цель - мир и режим прекращения огня", - подчеркнул премьер.

"На свете очень мало людей, которые больше знают о России, чем венгры и, прежде всего, их премьер-министр. Я знаю русских. Они другие, нежели мы. У них другая история, другая культура, другие инстинкты и представления, другое представление о свободе и другое понимание национального суверенитета", - утверждал Орбан. Он считает, что у конфликта на Украине "нет решения на фронте". "Давайте начнем вести переговоры или по крайней мере поймем, что на месте нет решения", - сказал премьер Венгрии. "Даже если оба лидера, что логично, скорее, против быстрого перемирия, каждый в целом знает, что было бы лучше, если бы уже завтра утром не гибли русские и украинцы", - добавил он.

Венгерский премьер отметил, что хочет обсудить возможность урегулирования украинского конфликта с пятью ключевыми игроками - Россией, Украиной, США, ЕС и Китаем. Сейчас Орбан находится с визитом в Китае. 5 июля он обсудил в Москве с Путиным возможные пути урегулирования конфликта на Украине и начала переговоров о мире. 2 июля он побывал в Киеве, где говорил об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским.