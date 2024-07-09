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ТАСС

Орбан: США, ЕС и Китай должны сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Премьер-министр Венгрии неоднократно отмечал, что урегулирование положения на Украине можно будет достичь только с участием США и ЕС, поскольку продолжающийся там конфликт затрагивает всю систему европейской безопасности

ПЕКИН, 8 июля. /ТАСС/. Урегулирование конфликта на Украине зависит не только от противоборствующих сторон, но и от таких мировых центров силы, как США, Евросоюз и Китай. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

"Вопрос о том, когда закончится российско-украинская война, помимо воюющих сторон, зависит от решения трех мировых держав - США, Евросоюза и Китая. Именно поэтому после моих встреч с воюющими сторонами мы приехали в Пекин", - написал Орбан в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава венгерского правительства неоднократно отмечал, что урегулирование положения на Украине можно будет достичь только с участием США и ЕС, поскольку продолжающийся там конфликт затрагивает всю систему европейской безопасности. Он также заявлял о поддержке мирных инициатив Китая, направленных на урегулирование конфликта.

5 июля Орбан обсудил в Москве с президентом России Владимиром Путиным возможные пути урегулирования конфликта на Украине и условия для начала переговоров о мире. 2 июля премьер побывал в Киеве, где говорил об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским. Свой визит в Пекин Орбан назвал "мирной миссией 3.0". 

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Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
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