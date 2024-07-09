«Вместе к победе!»: Умеров поблагодарил нового министра обороны Британии за подготовку 40 тысяч украинских военных

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Великобритания подготовила для Украины более 40 тысяч украинских военнослужащих в рамках программы Interflex, реализуемой на британской территории. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе переговоров с британским коллегой Джоном Хили.

Министр обороны Великобритании накануне прибыл в Одессу, где праздновался День ВМС Украины, на переговоры с руководством украинского Минобороны. В ходе встречи глава украинского военного ведомства Умеров долго пел дифирамбы британцу, подчеркнув заслуги Великобритании в подготовке ВСУ, а также то, что Хили прибыл на Украину на второй день после назначения на должность.

В рамках программы Interflex было подготовлено более 40 тыс. украинских военнослужащих. Вместе к победе!

— заявил Умеров.

В ответ британец пообещал, что Великобритания никогда не бросит Украину, будет ее поддерживать «до полной победы», наращивая военную помощь. Также Минобороны Соединенного королевства продолжит обучение украинских военных для противостояния «российской агрессии».

Мы будем наращивать помощь Украине, будем ускорять поставки оборудования, которое мы уже пообещали. И я могу пообещать дальнейшие поставки, которые дойдут до Украины

— добавил Хили.