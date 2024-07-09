«Вместе к победе!»: Умеров поблагодарил нового министра обороны Британии за подготовку 40 тысяч украинских военных

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Великобритания подготовила для Украины более 40 тысяч украинских военнослужащих в рамках программы Interflex, реализуемой на британской территории. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе переговоров с британским коллегой Джоном Хили.
Министр обороны Великобритании накануне прибыл в Одессу, где праздновался День ВМС Украины, на переговоры с руководством украинского Минобороны. В ходе встречи глава украинского военного ведомства Умеров долго пел дифирамбы британцу, подчеркнув заслуги Великобритании в подготовке ВСУ, а также то, что Хили прибыл на Украину на второй день после назначения на должность.
— заявил Умеров.
В ответ британец пообещал, что Великобритания никогда не бросит Украину, будет ее поддерживать «до полной победы», наращивая военную помощь. Также Минобороны Соединенного королевства продолжит обучение украинских военных для противостояния «российской агрессии».
— добавил Хили.