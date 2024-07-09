США ждут от членов НАТО планов по росту оборонных расходов до 2 проц. ВВП

ЦАМТО, 8 июля. США ждут от членов НАТО заслуживающих доверия планов по росту оборонных расходов не ниже двух процентов ВВП.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

"Очевидно, что у разных союзников разные обстоятельства. Мы собираемся продолжать настаивать на справедливом распределении бремени и на заслуживающих доверия планах всех союзников, которые еще не выполнили обязательство по 2% (ВВП – ред.)", – заявил он журналистам на спецбрифинге 5 июля, комментируя рост оборонных расходов среди членов альянса.

Представитель американской администрации добавил, что в Вашингтоне ждут, что союзники по НАТО представят "заслуживающие доверия планы по достижению этого показателя в ближайшем будущем".