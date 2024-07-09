На саммите НАТО Байдену следует выступить в поддержку Украины (The Washington Post, США)

WP: на саммите НАТО объявят о создании нового представительства блока в Киеве

Киеву нужна реальная помощь Запада, а не просто слова поддержки, пишет WP. В преддверии саммита НАТО "ястребы" с новой силой затянули песню о "победе над Россией". Правда, планы киевского режима "вернуть всё" Украине безнадежно оторваны от реальности.

Когда Белый дом планировал на следующую неделю вашингтонский саммит НАТО, посвященный 75-й годовщине основания альянса — всего за несколько дней до Национального съезда Республиканской партии, — он и предположить не мог, что в итоге его придется проводить на фоне сильнейшей турбулентности во внутренней политике. Президент Байден примет участие в ряде публичных мероприятий, включая пресс-конференцию, которые могут определить его политическую судьбу после провала на дебатах. А с точки зрения Украины, ставки еще выше.

Прошло более двух лет с тех пор, как Россия начала специальную военную операцию. Путин бьет по энергетической инфраструктуре Украины, безжалостно запуская ракеты и беспилотники по ее территории. Американская военная помощь снова стала поступать ВСУ после полугодовой задержки, вызванной бездействием американского конгресса, но противник по-прежнему превосходит их в численности и вооружении.

“Нам нужно обезопасить наши города, — заявил журналистам в Вашингтоне глава администрации Зеленского Андрей Ермак. — Для нас это главное. И мы ожидаем от вашингтонского саммита серьезных и твердых решений”.

Сообщается, что лидеры НАТО объявят о создании нового представительства в Киеве, который уже окрестили его “мостом” к членству в альянсе, а также о совместном обязательстве выделить Украине финансовую помощь на сумму около 40 миллиардов долларов на 2025 год. Не очень-то и хитрая попытка застраховаться от риска возвращения в Белый дом бывшего президента Дональда Трампа. Никто не знает, что он на самом деле предпримет в этом случае, но угрозами приостановить помощь и склонить Украину к переговорам он сыплет уже давно.

Киев хотел бы большего, включая официальный шаг к членству, подобный тому, которого она недавно достигла в отношениях с Евросоюзом. Но после того, как Зеленский своими жалобами чуть не сорвал прошлогодний саммит НАТО в Литве, украинские чиновники не станут публично выказывать разочарование. Вместо этого руководство страны настаивает на конкретных шагах, способных переломить ситуацию на поле боя. По словам Ермака, Украина отчаянно нуждается в системах противовоздушной обороны. Союзники обещают отправить ей больше комплексов Patriot, но без четкого указания их количества и сроков прибытия.

“Нам нужны действительно твердые политические обязательства и гарантии того, что необходимые поставки будут согласованы и осуществлены до конца года”, — заявила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина.

Украинские лидеры также просят администрацию Байдена еще сильнее ослабить ограничения на применение американского оружия по территории России. В мае Белый дом принял решение позволить Киеву бить по российским объектам, участвующим в наступлении на Харьков. Но украинцам по-прежнему не разрешается применять американское оружие против российских авиабаз, которые используются для нанесения ударов по ряду украинских городов.

“Прекратите заставлять Украину воевать со связанной за спиной рукой и искусственно не давать ей обороняться”, — сказал в интервью глава разведки палаты представителей Майкл Тернер (Michael Turner, республиканец от штата Огайо). На этой неделе он возглавлял посещавшую Украину делегацию конгресса. Белый дом обеспокоен тем, что разрешение наносить удары по территории России может спровоцировать ее на ответные действия. Но Путин и без того ведет себя дерзко, считает Тернер: “Украине нужны разведданные о реальных военных целях на территории России и разрешение на их поражение”.

Безусловно, администрация Байдена делает для Украины немало. В прошлом месяце на саммите "Большой семерки" Байден с Зеленским подписали десятилетнее соглашение о безопасности. Администрация США работает над планами предоставления Украине кредитов еще на 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими активами в западных банках. Но разрыв между целью Украины вернуть как можно больше территорий и планами Америки, направленными на удержание сегодняшних рубежей, все еще велик.

"В рамках интеграции Украины в НАТО саммит, который состоится на следующей неделе, сам по себе станет упреком Путину за стремление урегулировать конфликт на собственных условиях, — сказала мне сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин (Jeanne Shaheen). — Мы должны на двухпартийной основе продолжать сигнализировать о том, что у России нет права вето на желание Украины стать членом НАТО”.

Но это лишь одна сторона проблемы. Учитывая возможное возвращение Трампа, лучший способ обеспечить долгосрочную безопасность Украины заключается в предоставлении ей большего спектра возможностей для реальной победы. Речь об ускорении поставок систем ПВО, истребителей, ракет большей дальности и помощи в развитии собственного оборонного производства страны с целью снижения зависимости от Запада.

На саммите НАТО Байдену также следует объяснить американскому народу причины, по которым успех Украины важен для интересов нацбезопасности США. Чем больше американцев поймут, что остановить Путина там безопаснее и дешевле, чем ждать, пока он нападет на НАТО, тем труднее будет Трампу — да и любой новой администрации — саботировать эту миссию.

Автор статьи: Джош Роджин (Josh Rogin)