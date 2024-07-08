Новая американская управляемая ракета класса "воздух-воздух" большой дальности

Как сообщил веб-ресурс "War Zone", на международных тихоокеанских военно-морских учениях RIMPAC 2024 авиация ВМС США впервые открыто продемонстрировала новую управляемую ракету класса "воздух-воздух" большой дальности AIM-174B, представляющую собой авиационный вариант известной корабельной зенитной управляемой (многоцелевой) ракеты RIM-174 Standard SM-6 производства корпорации RTX (Raytheon).

Палубный истребитель Boeing F/A-18F Super Hornet из состава истребительно-штурмовой эскадрильи VFA-2 авиации ВМС США c авианосца CVN 70 Carl Vinson с двумя подвешенными новыми американскими управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности AIM-174B (в опытовом инертном исполнении NAIM-174B), представляющими собой авиационный вариант корабельной зенитной управляемой (многоцелевой) ракеты Raytheon RIM-174 Standard SM-6, июль 2024 года (с) @the_808_airspace

В СМИ и социальных сетях было опубликовано несколько снимков истребителей Boeing F/A-18E/F Super Hornet авиации ВМС США с подвешенными небоевыми вариантами ракеты AIM-174B в инертных исполнениях (ХAIM-174B и NAIM-174B).

Представитель ВМС США заявил, что "SM-6 в варианте воздушного пуска (Air Launched Configuration - ALC) была разработана как часть семейства ракет SM-6 и сегодня находится на вооружении ВМС".

О работах ВМС США по созданию авиационного варианта ракеты Standard SM-6 сообщалось еще в 2018 году, а первый споттерский снимок самолета F/A-18E/F с такой подвешенной ракетой появился в 2021 году. В январе-апреле 2024 года было опубликовано несколько новых споттерских фотографий F/A-18E/F испытательных частей авиации ВМС США с подвешенными ракетами SM-6. При этом назначение авиационного варианта SM-6 не было точно известно, и ряд обозревателей ранее высказывал мнение, что данная ракета в авиационном исполнении является ударной аэробаллистической класса "воздух-поверхность" или даже является мишенью-имитатором аэробаллистической ракеты.

Теперь видимое на снимках на авиационной ракете ее официальное обозначение AIM-174B окончательно определяет ее как ракету класса "воздух-воздух". Дальность стрельбы этой ракеты неизвестна, но, учитывая двухступенчатую конструкцию ракеты SM-6, видимо, очень значительна и достигает нескольких сот километров, особенно при пуске с больших высот. Наличие на базовой ракете SM-6 активной радиолокационной головки самонаведения от ракеты AM-120C AMRAAM класса "воздух-воздух", несомненно, облегчает интеграцию AIM-174B в систему управления вооружением истребителя.

В то же время в СМИ высказывается предположение, что ракета AIM-174B также обладает возможностями аэробаллистической ракеты класса "воздух-поверхность", аналогично корабельной зенитной ракете RIM-174 SM-6, активно позиционируемой также в качестве квазибаллистической для ударных задач (в том числе теперь и в исполнении наземного базирования).

Новая американская управляемая ракета класса "воздух-воздух" большой дальности AIM-174B, представляющая собой авиационный вариант корабельной зенитной управляемой (многоцелевой) ракеты Raytheon RIM-174 Standard SM-6, на внешней подвеске истребителей Boeing F/A-18E Super Hornet из состава истребительно-штурмовой эскадрильи VFA-192 авиации ВМС США. Ракеты на снимках выполнены в опытовых исполнениях XAIM-174B (на верхнем снимке) и NAIM-174B (на нижнем) с инертной боевой частью и без двигателей. Перл-Харбор-Хикнем, июль 2024 года (с) www.twz.com

Палубный истребитель Boeing F/A-18F Super Hornet из состава истребительно-штурмовой эскадрильи VFA-113 авиации ВМС США в ангаре авианосца CVN 70 Carl Vinson с двумя подвешенными новыми американскими управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности AIM-174B (в исполнении наземного учебного пособия DATM-174B), представляющими собой авиационный вариант корабельной зенитной управляемой (многоцелевой) ракеты Raytheon RIM-174 Standard SM-6, июль 2024 года (с) NHLRAREBIRDS