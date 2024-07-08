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ТАСС

Орбан заявил, что приезжал в Москву для поиска пути к миру на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ POOL/ ТАСС

Премьер-министр Венгрии также считает необходимым "открыть дипломатические каналы общения" с российским лидером Владимиром Путиным

ЖЕНЕВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что приезжал в Москву 5 июля на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, потому что хотел бы как можно скорее найти путь к миру на Украине. Глава венгерского правительства сообщил также в интервью журналу Die Weltwoche, что считает необходимым "открыть дипломатические каналы общения" с российским лидером.

"Это был первый шаг", - сказал Орбан, напомнив, что никто из западных руководителей не приезжал в Москву с апреля 2022 года. При этом он подчеркнул, что для урегулирования конфликта на Украине "требуется политический, а не бюрократический подход". "Потому что только политические лидеры могут найти кратчайший путь к миру", - пояснил Орбан.

"Меня критикуют, называя другом Путина, но я в первую очередь друг венгров, а во вторую - друг мира. Это очень важно - я друг мира. Причина, по которой я веду переговоры с Путиным, состоит в том, что я пытаюсь найти самый короткий и быстрый путь к миру и прекращению этой войны", - заявил премьер.

Он также отметил, что считает стремление к миру "христианской миссией", к которой готовился духовно. По словам Орбана, никаких личных целей он не преследует, "ведь речь идет о войне и мире". Он напомнил, что вооруженные действия на Украине продолжаются и там по-прежнему каждый день гибнут люди.

"Все сознают, что рано или поздно война должна завершиться. Мы не можем жить вечно в тени войны. Даже те, кто сражается за Россию или Украину, понимают, что должен быть установлен мир, потому что мир - хорошая вещь. Поэтому у русских и украинцев должна быть надежда на то, что их лидеры сумеют найти выход из сложившейся ситуации мирным путем", - сказал Орбан.

Он отметил, что на этой неделе у него был шанс поговорить об этом с обеими сторонами конфликта. За три дня до поездки в Москву, 2 июля, венгерский премьер посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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