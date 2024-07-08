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ТАСС

В Вене заявили, что поставляющие Киеву оружие страны сами решают, как его использовать

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Австрия неоднократно подчеркивала, что в силу своего нейтрального статуса не поставляет и не планирует поставлять Украине вооружения

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Страны, поставляющие Украине оружие, сами решают, как оно будет использоваться. Такое мнение выразил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Решение о том, как будет использоваться поставляемое Украине оружие, остается за странами-поставщиками", - сказал политик в интервью газете Der Standard.

Ранее министр обороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что разрешение США, ФРГ и Франции наносить удары западным оружием по территории РФ стало пересечением красной линии.

Комментируя это высказывание, Нехаммер пояснил, что министр хотела обратить внимание на угрозу эскалации.

"Я думаю, что уместно говорить об этой спирали эскалации. Важно изучать возможности для достижения мира", - добавил он. По мнению Нехаммера, к урегулированию на Украине необходимо привлечь страны БРИКС. "Они играют особую роль. [Президент России Владимир] Путин прислушивается к ним", - отметил Нехаммер.

Австрия неоднократно подчеркивала, что в силу своего нейтрального статуса не поставляет и не планирует поставлять Киеву вооружения. 

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Страны
Австрия
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БРИКС
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