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Airbus предоставит бундесверу два спутника за 2,5 миллиарда долларов

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Изображение: Airbus
Изображение: Airbus.

SpaceNews: Airbus предоставит бундесверу два спутника за 2,5 миллиарда долларов

Компания Airbus предоставит бундесверу два геостационарных спутника связи следующего поколения SATCOMBw 3 за 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает SpaceNews.

Заключенная между Airbus Defense and Space и Вооруженными силами ФРГ сделка предполагает создание и запуск космических аппаратов до конца десятилетия, а также модернизацию наземного сегмента и операционную поддержку в течение 15 лет. Новые космические аппараты должны заменить систему SATCOMBw 2, развернутую на околоземной орбите 15 лет назад.

По данным Airbus, новые космические аппараты отличает более высокая пропускная способность, улучшенная безопасность и повышенная устойчивость к возможным сбоям. Спутники следующего поколения будут иметь массу в шесть тонн, их создадут на базе платформы Eurostar Neo.

«В то время, когда западные демократии подвергаются испытаниям, а европейская институциональная космическая экосистема испытывает трудности, мы рады и благодарны за возможность разработать и построить эту передовую систему», — заявил генеральный директор Airbus Defense and Space Майкл Шельхорн.

В компании добавили, что ключевые компоненты SATCOMBw 3 будут поставляться подрядчиками из Германии.

В июне ТАСС со ссылкой на СМИ ФРГ сообщил, что у двух из трех новейших немецких разведывательных спутников SARah возникли проблемы. Подчеркивается, что производителем работающих с проблемами спутников является компания OHB, тогда как третий — работающий в штатном режиме — космический аппарат произвела корпорация Airbus Defense.

ЖЗЛ

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Страны
Германия
Компании
Airbus
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