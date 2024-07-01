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У двух из трех новейших разведывательных спутников ФРГ возникли проблемы

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Изображение: space.skyrocket.de
Изображение: space.skyrocket.de.

У двух из трех новейших немецких разведывательных спутников возникли проблемы

У двух из трех новейших немецких разведывательных спутников SARah возникли проблемы. Об этом со ссылкой на СМИ ФРГ сообщает ТАСС.

Согласно Минобороны ФРГ, два их трех из запущенных в 2023 году космических аппаратов из-за технических ограничений не выведены на проектную мощность.

Подчеркивается, что производителем работающих с проблемами спутников является компания OHB, тогда как третий — работающий в штатном режиме — космический аппарат произвела корпорация Airbus Defense.

Ранее Военно-воздушные силы США заявили о о разрушении российского аппарата «Ресурс-П» на околоземной орбите.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Компании
Airbus
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