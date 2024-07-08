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Китай запустил спутник ДЗЗ Tianhui 5-02

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Фото: Zheng Bin / Xinhua / Globallookpress.com
Фото: Zheng Bin / Xinhua / Globallookpress.com.

Китай успешно запустил спутник ДЗЗ Tianhui 5-02

Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Tianhui 5-02. Об этом сообщает China Space News.

Запуск космического аппарата был осуществлен на ракете CZ-6 в 01:49 по московскому времени с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Запущенный спутник планируется использовать для передачи географических данных, переписи земельных ресурсов и научных исследований.

Ранее газета China Daily сообщила, что первый китайский коммерческий космодром, расположенный в городе Вэньчан на восточном побережье острова Хайнань одноименной южнокитайской провинции, готов к эксплуатации.

В июне издание SpaceNews заметило, что Китай в начале августа начнет развертывание спутниковой группировки G60, которая должна стать аналогом американской системы Starlink.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
Чанчжэн
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