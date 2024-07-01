Войти
Lenta.ru

Китай в августе начнет развертывание аналога Starlink

437
0
0
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters.

SpaceNews: Китай в августе начнет развертывание аналога системы Starlink

Китай в начале августа начнет развертывание спутниковой группировки G60, которая должна стать аналогом американской системы Starlink. Об этом сообщает SpaceNews.

В ходе первого пуска планируется отправить на низкую околоземную орбиту партию из 18 космических аппаратов. Издание ссылается на публикацию Shanghai Securities News, согласно которой в ближайшие дни первые спутники G60 покинут завод в Шанхае и отправятся на космодром Тайюань на севере Китая.

В ноябре 2023-го SpaceNews сообщило, что Китай запустил ракету Long March 2D с разгонным блоком Yuanzheng 3 и неназванным числом космических аппаратов, предназначенных для испытания возможностей спутникового интернета. Издание допустило, что пуск проведен в рамках тестирования возможностей перспективной спутниковой группировки Guowang, которая считается китайским «ответом Starlink».

В мае SpaceNews сообщило, что Китай нарастит производство средних ракет Long March 8 для запуска спутников Guowang.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Похожие новости
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
28.08.2006
Первая в России негосударственная авиакомпания "Волга-Днепр" вышла в мировые лидеры авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов
25.08.2006
Директор НАСА признал, что без участия России работы по модернизации МКС пришлось бы заморозить
24.08.2006
Директор НАСА признал, что без участия России работы по модернизации МКС пришлось бы заморозить
23.08.2006
Игра в санкции
23.08.2006
Россия имеет технологические преимущества в сфере космических транспортных систем
17.08.2006
Русское оружие "Хезболлы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 20:15
  • 2297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:14
  • 115
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных
  • 01.07 18:19
  • 1
В боевую экипировку нового поколения внедрили систему робототехнического обеспечения
  • 01.07 18:08
  • 1
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 01.07 18:01
  • 1
ВСУ используют американские боеприпасы при ведении огня советской самоходкой «Пион»
  • 01.07 16:56
  • 4
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.07 16:39
  • 0
Ответ не понравится Киеву
  • 01.07 11:33
  • 1
The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран
  • 01.07 11:26
  • 1
NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат
  • 01.07 10:08
  • 1
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы