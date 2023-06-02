Войти
Lenta.ru

Китай нарастит производство ракет для запуска «своего ответа Starlink»

495
0
0
Long March 8
Long March 8.
Источник изображения: Ourspace/CNSA

Китай нарастит производство средних ракет Long March 8 для запуска «своего ответа Starlink». Об этом пишет SpaceNews.

Издание напоминает, что перспективная китайская группировка космических аппаратов Guowang должна насчитывать 13 тысяч спутников, под которую Китай наращивает пусковые и производственные мощности Long March 8.

Так, уже идет возведение новых стартовых площадок на космодроме Вэньчан, расположенном на острове Хайнань, и расширяется производство носителей, находящееся неподалеку. Ожидается, что ежегодно Китай сможет выпускать 50 ракет Long March 8.

Отмечается, что расширяется и производство соответствующих ракетных двигателей, а также ведутся работы по созданию более грузоподъемной версии ракеты, которая может получить название Long March 8G. Кроме того, изучается возможность запуска Long March 8 с морских платформ.

В мае 2018 года SpaceNews сообщило, что Китай планировал в 2020 году запустить свою первую ракету с многоразовой первой ступенью. В качестве прототипа для испытаний многоразовых технологий названа ракета-носитель среднего класса Long March 8, рассчитанная на выведение на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров до 4,5 тонны полезного груза.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
2020-й год
Похожие новости
30.12.2020
По законам гибридно-военного времени
31.01.2020
Science and Technology Daily (Китай): серийные подлодки «Ясень-М» станут надежной опорой российского флота во время сражений в открытом океане
28.03.2019
Помпео заявил, что РФ и КНР проводят против Запада "операции влияния"
16.10.2017
Военно-морской хищник: зачем флот России вооружают "Катранами"
28.05.2012
Машины на коленках уже давно не собирают
23.05.2012
На фоне проблем с американским истребителем "стелс" Китай испытал подозрительно похожий самолет
21.05.2012
Гонка разоружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 16:25
  • 50454
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.06 16:09
  • 35
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 02.06 15:14
  • 90
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 02.06 14:57
  • 2479
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.06 08:38
  • 1
Россия начала действовать, и в Финляндии задумались
  • 02.06 03:14
  • 1
Эксперт заявил, что атаковавшие Москву БПЛА могли лететь по зашитому в них маршруту
  • 01.06 21:11
  • 3
«Предполагаемый саботаж»: на строящемся французском фрегате перерезаны кабели
  • 01.06 18:40
  • 2
Черный бункер: уничтожен командный пункт военной разведки Украины
  • 01.06 18:29
  • 1
Клин клином вышибают. Путин мощно ответил на военные провокации НАТО
  • 01.06 15:59
  • 2
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 01.06 06:35
  • 1
Борисов сообщил о планах создать в 2026 году завод по серийному производству спутников
  • 01.06 06:29
  • 1
Доля отечественных самолетов и вертолетов увеличится в парке авиакомпаний РФ
  • 01.06 03:29
  • 6
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 01.06 02:52
  • 2
Легендарная «семёрка»
  • 01.06 01:57
  • 46
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"