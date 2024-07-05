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SpaceX запустит гамма-телескоп

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX запустит миссию COSI

Ракета Falcon 9 компании SpaceX выбрана НАСА для запуска в 2027 году гамма-телескопа Compton Spectrometer and Imager (COSI). Об этом сообщает ArsTechnica.

Издание отмечает, что в настоящее время Falcon 9 является единственной доступной и сертифицированной НАСА ракетой, способной доставить полезную нагрузку массой около одной тонны на орбиту, расположенную на высоте 550 километров над земным экватором. Размещение космического аппарата на такой орбите позволит ему избежать радиации, обусловленной влиянием Бразильской магнитной аномалии.

Задача миссии — изучение гамма-лучей, порождаемых взрывами массивных звезд в конце их жизни. Стоимость контракта НАСА со SpaceX на запуск COSI составляет 69 миллионов долларов.

В июне SpaceNews сообщило, что НАСА выделит компании SpaceX средства до 843 миллионов долларов на создание корабля United States Deorbit Vehicle (USDV), предназначенного для сведения Международной космической станции (МКС) с околоземной орбиты.

ЖЗЛ

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Страны
Бразилия
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
ЯО
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