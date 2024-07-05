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В США рассказали о превращении дрона Reaper в «черную дыру»

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Фото: Patrick T. Fallon / Reuters
Фото: Patrick T. Fallon / Reuters.

TWZ: новый модуль РЭБ сделает беспилотники MQ-9 Reaper практически незаметными

Корпус морской пехоты (КМП) США оснастил разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper новым модулем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который снизит заметность беспилотника. О превращении аппарата в «черную дыру» рассказал командующий КМП генерал Эрик Смит, передает The War Zone (TWZ).

«[Модуль РЭБ] может имитировать, я буду здесь осторожен, он может имитировать отправленные ему данные, которые он обнаруживает, разворачивать их и отправлять обратно. Таким образом, он становится дырой. Черной дырой. Его практически невозможно обнаружить», — сказал он на форуме Брукингского института.

По словам генерала, модуль Reaper Defense Electronic Support System / Scalable Open Architecture Reconnaissance (RDESS/SOAR) позволяет беспилотнику «в некоторой степени исчезать в радаров» противника.

RDESS/SOAR — это совместная разработка компаний General Atomics и L3Harris. Модуль способен фиксировать работу радаров и средств связи на больших расстояниях. Система предоставляет информацию о целях в режиме реального времени. Эти данные можно сразу использовать или сохранить для дальнейшего анализа.

В октябре прошлого года стало известно, что американский беспилотник MQ -1C Grey Eagle получит радар Eagle Eye, который превратит MQ-1C в охотника за малыми дронами.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
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