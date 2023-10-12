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В США превратят «Серого орла» в охотника за дронами

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MQ-1C Grey Eagle
MQ-1C Grey Eagle.
Источник изображения: U.S. Army

Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-1C Grey Eagle («Серый орел») получит радар Eagle Eye, который превратит MQ-1C в охотника за малыми дронами. Об этом пишет Defense News со ссылкой на вице-президента по стратегическому развитию оборонного департамента компании General Atomics Aeronautical Systems Майка Шортслива.

Радар с синтезированной апертурой позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 80 километров, а при ведении наблюдения за морем дальность обнаружения составит 200 километров. Eagle Eye позволяет отслеживать цели в воздухе, на море и на земле. Представитель компании отметил, что сейчас производят разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle 25M с радаром Eagle Eye.

Grey Eagle с новым радаром способен обмениваться информацией о целях с другими системами. По словам Шортслива, было бы невыгодно использовать дорогостоящие ракеты MQ-1C для поражения малого дрона, поэтому радар может отследить цель и передать данные о ней комплексам для борьбы с малоразмерными дронами.

Представитель компании добавил, что в ходе испытаний в мае радар Eagle Eye смог обнаружить небольшой дрон самолетного типа, а во время тестов в 2022 году радар использовали для поражения БПЛА. По его словам, первую партию Grey Eagle 25M с новым радаром поставят Национальной гвардии США в 2026 году.

В марте издание The Drive писало, что разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper можно вооружить ракетой класса «воздух-воздух» AIM-9X.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AIM-9
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
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