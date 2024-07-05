Антонов заявил, что новый пакет помощи США Украине приведет лишь к новым жертвам

Посол России в Вашингтоне добавил, что накачка вооружениями "агонизирующего режима Зеленского" является "бесперспективным проектом", поощряющим Киев к совершению новых преступлений

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Американская администрация продолжает курс на войну, выделенный ей новый пакет военной помощи Киеву приведет лишь к новым жертвам среди гражданского населения. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя предоставленный Украине новый пакет американской военной помощи на сумму более $2,2 млрд.

"Администрация продолжает курс на войну. Питает иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией", - говорится в комментарии посла, размещенном в Telegram-канале российского диппредставительства. Посол добавил, что предложения президента РФ Владимира Путина о достижении мира продолжают отвергаться.

"Очевидно, что новые американские вооружения не снизят накал нашей борьбы за освобождение Украины. Приведут лишь к новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей", - подчеркнул дипломат. Он добавил, что накачка вооружениями "агонизирующего режима Зеленского" - это "бесперспективный проект", который только поощряет Киев к совершению очередных преступлений.

"Главное для здешних политиков - продемонстрировать накануне вашингтонского саммита НАТО непреклонность в отстаивании разваливающегося мирового порядка, основанного на американских правилах", - считает дипломат. Антоном отметил, что в Соединенных Штатах не понимают истинного положения дел, американские власти запутались в собственных "сетях интриг и санкций", которые не сковали действия РФ и других независимых государств, а оказались "тяжелыми путами, тянущими на дно политику и экономику" западных государств.

Глава российской дипмиссии напомнил, что конфликт на Украине "позволяет набухать кошелькам" представителей ВПК США, а сами Соединенных Штаты "балансируют на грани конфликта с Россией - крупнейшей ядерной державой". Антонов добавил, что, по его ощущению, в Вашингтоне "не задумываются о глобальных последствиях катастрофы, которая приближается из-за недальновидной и опасной политики" американской администрации. По его мнению, "отсидеться за океаном не получится".