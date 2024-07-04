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В США оценили российский дрон «Воган»

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

TWZ: перехватчик «Воган-9СП» станет полезным элементом системы защиты от БПЛА

Российский дрон-перехватчик «Воган-9СП» может стать полезным дополнением российской системы защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Возможности аппарата оценило американское издание The War Zone (TWZ).

Беспилотник работает совместно с лазерной системой, которая подсвечивает цель, а при сближении «Воган-9СП» наводится на дрон противника, используя автоматические системы. В публикации отметили, что использование лазерного целеуказания для наведения — это «интересная гибридная концепция», которую раньше в этой области не применяли.

«Хотя пока неясно, как именно предполагается использовать "Воган-9СП", после запуска в производство он, по-видимому, станет очень полезным дополнительным элементом системы защиты от беспилотников, которую использует Россия», — пишет издание.

Ранее в июле представитель российской компании Red Line сообщил о создании одноразового дрона «Воган-9СП». Аппарат с боевой частью, расположенной в носовой части, развивает скорость около 200 километров в час.

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Страны
Россия
США
Проекты
БПЛА
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