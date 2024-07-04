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Сегодня страны-члены НАТО договорились выделить Украине военную помощь в размере 40 миллиардов евро в 2025 году, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного западноевропейского дипломата.

Отмечается, что соответствующее обязательство в письменном виде будет закреплено лидерами НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже не раз говорил об идее ежегодного выделения 40 млрд евро на помощь Украине. Об этом впервые сообщило агентство Reuters 30 мая, когда министры иностранных дел стран НАТО собрались на переговоры в Праге.

В середине июня Столтенберг заявил, что США должны предоставить половину средств для фонда закупок вооружений НАТО для Украины. Он подчеркнул, что объем этого фонда должен составить 40 млрд долларов в год. Стоит добавить, что, очевидно, о таких затратах со стороны США альянсу придётся забыть, если американским президентом вновь станет Трамп.

На этот случай в НАТО готовят принятие пакета долгосрочных мер поддержки Украины, который будет меньше зависеть от США. Этот вопрос будет также обсуждаться на саммите в Вашингтоне.

По словам собеседника издания, который является представителем НАТО, с момента начала конфликта на Украине в феврале 2022 года западные союзники предоставляли помощь примерно на 40 миллиардов евро в год и альянсу необходимо поддерживать этот уровень поддержки столько, сколько потребуется. Эту мантру повторяют исправно, видимо, пытаясь убедить самих себя, что деньги киевскому режиму выделять необходимо.