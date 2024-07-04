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Минобороны рассказало о дополнительной защите Т-80

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

МО: дополнительная защита позволяет танкам выдерживать удары FPV-дронов

Экипаж танка Т-80 группировки войск «Восток», который поддерживал штурмовиков при взятии Старомайорского на южнодонецком направлении, установил на машину дополнительную защиту от дронов и мин. Об эффективности защиты рассказали в Министерстве обороны (МО) России, передает ТАСС.

Танк получил большой навес для защиты верхней полусферы от дронов и решетчатые экраны в корме. «Проводятся и другие способы самодельной модернизации боевых машин. Это позволяет в отдельных случаях выдерживать несколько ударов вражеских FPV-дронов», — сообщили в ведомстве.

Также экипаж повысил защиту днища от магнитных мин, установив на нижний бронелист блоки динамической защиты. Командир танка с позывным Жига отметил, что это позволило выдержать срабатывание мины. Он также добавил, что танк получил трал для создания проходов в минных полях.

В апреле в Минобороны сообщили, что танки Т-80БВМ начали получать комплекс маскировки «Накидка» и защитный козырек уже на конвейере. Также модернизированные Т-80 несут динамическую защиту «Реликт».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80БВМ
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