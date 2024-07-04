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Экс-главы ЕКА и НАСА призвали поднять орбиту МКС до 800 километров

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Фото: Roscosmos / Globallookpress.com
Фото: Roscosmos / Globallookpress.com.

Дорден и Гриффин: МКС нужно сохранить, подняв ее орбиту до 800 километров

После завершения эксплуатации Международную космическую станцию (МКС) вместо затопления в Мировом океане нужно поднять на орбиту высотой 800 километров, тем самым сохранив ее для потомков, призывают на страницах SpaceNews бывший гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Жан-Жак Дорден и экс-глава НАСА Майкл Гриффин.

По их словам, 450-тонная конструкция, в настоящее время находящаяся на околоземной орбите высотой 400 километров, является крупнейшим проектом человечества в космонавтике, созданным при участии США, Европы, Японии, Канады и России. По их мнению, на развертывание станции ушло 20 лет и 100 миллиардов долларов, а основные цели МКС, которая завершит свою работу после 2030 года, уже достигнуты.

«Мы предлагаем сохранить МКС, поместив ее на более высокую орбиту, чтобы будущие поколения могли решить, как лучше всего использовать 450 тонн оборудования, уже находящегося в космосе. Мы считаем, что МКС предоставит самые дешевые сотни тонн космических ресурсов, к которым когда-либо будет иметь доступ человечество», — считают авторы.

По их оценке, усилия, затрачиваемые на сведение станции с орбиты и ее затопление примерно равноценны средствам, необходимым для ее перемещения на более высокую орбиту.

В июне SpaceNews сообщило, что НАСА выделит компании SpaceX средства до 843 миллионов долларов на создание корабля United States Deorbit Vehicle (USDV), предназначенного для сведения МКС с околоземной орбиты.

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Проекты
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