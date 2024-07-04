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Военное обозрение

В администрации США прокомментировали инициативу Орбана о прекращении огня на Украине без предварительных условий

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Источник изображения: topwar.ru

В администрации Байдена прокомментировали инициативу премьера Венгрии, посетившего накануне Киев. Напомним, что Виктор Орбан, прибыв на Украину впервые с 2022 года, предложил достичь договорённостей о прекращении огня без каких-либо предварительных условий. То есть, сначала прекратить огонь, а затем вести предметные переговоры о долгосрочном мире.

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель, комментируя предложение венгерского премьера, фактически отверг его, заявив, что «любое имеющее влияние государство должно способствовать тому, чтобы Россия вывела свои войска».

Патель:

США и НАТО сделали чёткое заявление, что разрешением этого конфликта может быть только одно: вывод российской армии с территории Украины.

По большому счёту, это очередное доказательство того факта, кто именно сегодня управляет Украиной и кто именно раздаёт директивы. Заявление Пателя подчёркивает, что администрация США выступает за продолжение боевых действий, что называется, до последнего украинца.

И после заявлений представителя Госдепа США в мире уже нет никакого смысла слушать заявления Зеленского, так как явно не он решает, что делать и какие дальнейшие шаги предпринять. Из Вашингтона чётко дали понять: дело у Зеленского может быть только одно – воевать против России любой ценой.

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Страны
Венгрия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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