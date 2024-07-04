Сенатор заявила, что применение оружия США для атак по Крыму повлечет ответ РФ

Ольга Ковитиди подчеркнула, что удар по "реальным центрам принятия решений будет болезненным"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Применение американского оружия для ударов по Крыму повлечет жесткую реакцию со стороны России. Об этом заявила ТАСС член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

"Провокация войны для Соединенных Штатов Америки - привычный шаг, направленный на захват чужих территорий и природных ресурсов других государств. Очевидно, что применение дальнобойного вооружения и причинение вреда территории России, а Крым - это Россия, повлечет жесткую ответную реакцию России. Удар по реальным центрам принятия решений будет болезненным", - отметила Ковитиди.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. При этом он уточнил, что, по мнению США, "Крым является частью Украины".

23 июня Севастополь подвергся атаке с применением тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, подрыв пятой произошел над городом. Более 150 человек пострадали, четверо погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.