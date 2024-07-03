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Борисов назвал РОС новым шагом в пилотируемой космонавтике

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Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com.

Борисов: РОС станет новым шагом в развитии пилотируемой космонавтики

Российская орбитальная станция (РОС), развертывание которой начнется через несколько лет, станет новым шагом в развитии пилотируемой космонавтике, заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Видео выступления руководителя госкорпорация приводит в своем Telegram-канале.

«Здесь будет все новое. Новая ракета-носитель, новый транспортный пилотируемый корабль, ну и новая станция. У нее будет новая орбита, которая позволяет стопроцентно рассматривать территорию России, что тоже очень важно», — сказал гендиректор.

По этим же причинам заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников назвал ее самым большим проектом современной России в космонавтике.

Ранее госкорпорация сообщила, что Борисов утвердил график развертывания РОС.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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