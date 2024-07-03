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График развертывания Российской орбитальной станции утвердили

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Фото: Иван Тимошенко / Роскосмос
Фото: Иван Тимошенко / Роскосмос.

Гендиректор «Роскосмоса» Борисов утвердил график развертывания РОС

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов утвердил график развертывания Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщила в госкорпорация в Telegram.

Документ подписали 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации. График включает работы по проектированию и изготовлению модулей РОС, обеспечение летных испытаний пилотируемого транспортного корабля нового поколения, создание ракет и наземной инфраструктуры, а также работы научных институтов по сопровождению проекта.

«Развертывание станции планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. До 2030 года намечается создать ядро станции из выводимых на орбиту четырех модулей: научно-энергетического (НЭМ-РОС), универсального узлового (УУМ), шлюзового (ШМ) и базового (БМ)», — говорится в сообщении.

На втором этапе, который продлится с 2031 по 2033 год, станцию расширят путем стыковки двух целевых модулей ЦМ1 и ЦМ2.

Также были подписаны государственные контракты на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию РОС и комплекса с пилотируемым транспортным кораблем и тяжелой ракетой-носителем «Ангара» на космодроме Восточный.

В мае Борисов сообщил, что в проекте РОС предлагается принять участие другим странам, например США.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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