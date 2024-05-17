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Россия предложила США поучаствовать в проекте РОС

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости.

Борисов: в проекте РОС предлагается участвовать другим странам, например, США

В проекте Российской орбитальной станции (РОС) предлагается принять участие другим странам, например, США. Об этом со ссылкой на гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова сообщает ТАСС.

Руководитель напомнил, что в России принято решение о полномасштабном развертывании РОС, в чем могут принять участие другие страны. Борисов отметил, что собственная околоземная орбитальная станция имеется у Китая, а Россия не отказывается от сотрудничества с США.

«Мы их [американцев] приглашаем, пожалуйста, может быть, пройдет время. Вы знаете, потепление обстановки международной, в том числе политической, начиналось с контактов в космосе. Поэтому мы не закрываем эту дверь», — сказал гендиректор.

В апреле госкорпорация сообщила об утверждении эскизного проекта РОС.

В декабре прошлого года Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» заявила, что коммерческий модуль перспективной РОС может получить панорамные иллюминаторы, подобные обзорному модулю американского сегмента Международной космической станции Cupola.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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