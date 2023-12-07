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В «Энергии» рассказали о коммерческом модуле РОС

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Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Коммерческий модуль перспективной Российской орбитальной станции (РОС) может получить панорамные иллюминаторы, подобные обзорному модулю американского сегмента Международной космической станции Cupola. Об этом рассказала Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» в Telegram.

«В коммерческом модуле Российской орбитальной станции можно будет сделать панорамные иллюминаторы. (…) Таких иллюминаторов с круговым обзором в коммерческом модуле может быть сразу два — по обе стороны целевого отсека», — говорится в сообщении.

В РКК отметили, что рядом с иллюминаторами можно разместить каюты, зоны отдыха и приготовления пищи, а также рабочие места. Там также сообщили, что комплектация модуля будет зависеть от заказчика. Его можно интегрировать в основную конструкцию или сделать «отдельно летающим» и практически автономным.

В ноябре гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал, что РОС может получить собственное название. Он допустил, что название для станции выберут в ходе публичного обсуждения.

В том же месяце стало известно, что «Роскосмос» представил облик коммерческого модуля РОС на выставке Dubai Airshow 2023.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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