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«Роскосмос» представил облик коммерческого модуля РОС

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Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Госкорпорация «Роскосмос» на выставке Dubai Airshow 2023, проходящей в ОАЭ, представила облик коммерческого модуля перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом госкорпорация сообщила в Telegram.

В «Роскосмосе» отметили, что модульный принцип построения РОС позволяет адаптировать станцию под самые разнообразные задачи.

«Коммерческий модуль может включать в себя каюты для размещения экипажа, панорамные иллюминаторы кругового обзора, зону кают-компании для отдыха космонавтов, зону приготовления и принятия пищи, а также рабочие места со средствами поддержки экипажа для длительных космических экспедиций», — сообщили в госкорпорации.

Также на мероприятии «Роскосмос» представил, в частности, макеты космического аппарата «Луна-26» и жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ, РД-191, РД-181 и РД-180.

Ранее генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», академик Российской академии наук (РАН) Владимир Соловьев заявил, что первый полет перспективного транспортного космического корабля (ПТК) ожидается в 2028-2029 годах.

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
РД-170
РД-180
РД-191
Компании
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